Источник рассказал о ходе переговоров НХЛ с профсоюзом игроков насчёт старта нового сезона

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) и Ассоциация игроков продолжают вести переговоры относительно сезона-2020/21.
Источник рассказал о ходе переговоров НХЛ с профсоюзом игроков насчёт старта нового сезона
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

Об этом сообщает инсайдер TSN Пьер Лебрюн. Лига и профсоюз называли желательной датой старта 1 января, но стороны пока не смогли договориться о структуре зарплат в условиях снижения доходов из-за пандемии коронавируса.

НХЛ предложила игрокам два варианта увеличения эскроу и процента отсрочки зарплаты. 

Ранее Яромир Ягр заявил, что, играя в России, он снова влюбился в хоккей.

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