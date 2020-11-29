Источник рассказал о ходе переговоров НХЛ с профсоюзом игроков насчёт старта нового сезона
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- РИА Новости
Об этом сообщает инсайдер TSN Пьер Лебрюн. Лига и профсоюз называли желательной датой старта 1 января, но стороны пока не смогли договориться о структуре зарплат в условиях снижения доходов из-за пандемии коронавируса.
НХЛ предложила игрокам два варианта увеличения эскроу и процента отсрочки зарплаты.
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