Кузнецов одобрил реакцию ЦСКА на жёсткие слова Черчесова о Чалове

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказал своё мнение о жёстком ответе клуба на заявление главного тренера сборной России Станислава Черчесова в эфире «Матч ТВ».

Ветеран поддержал реакцию армейцев.

«Всегда надо достойно отвечать на какие-то выводы необоснованные. Армейцы правильно поступили», — приводит его слова газета «Известия».

Кузнецов также назвал ненормальным явлением критику Черчесова в адрес форварда ЦСКА Фёдора Чалова.

«Уважение в спорте должно всегда присутствовать, как со стороны Черчесова, так и со стороны ЦСКА. Случившееся для меня непонятно. Особенно с учётом того, что Чалов — лидер нашей молодёжной сборной и стал вызываться в первую», — заключил он.

Ранее сообщалось, что о Черчесове высказался Денис Глушаков.