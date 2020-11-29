Кузнецов одобрил реакцию ЦСКА на жёсткие слова Черчесова о Чалове
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Ветеран поддержал реакцию армейцев.
«Всегда надо достойно отвечать на какие-то выводы необоснованные. Армейцы правильно поступили», — приводит его слова газета «Известия».
Кузнецов также назвал ненормальным явлением критику Черчесова в адрес форварда ЦСКА Фёдора Чалова.
«Уважение в спорте должно всегда присутствовать, как со стороны Черчесова, так и со стороны ЦСКА. Случившееся для меня непонятно. Особенно с учётом того, что Чалов — лидер нашей молодёжной сборной и стал вызываться в первую», — заключил он.
Ранее сообщалось, что о Черчесове высказался Денис Глушаков.