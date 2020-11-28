Глушаков: Черчесов так и не смог чётко объяснить, почему не взял меня на ЧМ-2018

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков, который на данный момент выступает за «Химки», признался, что не понимает, почему главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не вызвал его в национальную команду на домашний чемпионат мира 2018 года.

«Обиды нет. Осталось только непонимание того, почему это произошло. Я регулярно вызывался в сборную, выходил играть после травм на уколах, был вице-капитаном. Почему так произошло, Станислав Саламович так и не смог чётко объяснить. Мы общались на эту тему, но какой-то конкретной причины я не уловил», — цитирует Глушакова Sport24.

Глушаков на тот момент выступал за «Спартак».

На ЧМ-2018 сборная России дошла до четвертьфинала, где в серии пенальти уступила хорватам, будущим финалистам турнира.

Ранее Глушаков прокомментировал решение не вызывать форварда «Зенита» Артёма Дзюбу на последний сбор сборной России по футболу.