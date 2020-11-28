Глушаков о невызове Дзюбы в сборную: не думаю, что это решение только Черчесова

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Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков прокомментировал решение не вызывать форварда «Зенита» Артёма Дзюбу на последний сбор сборной России по футболу.
Глушаков о невызове Дзюбы в сборную: не думаю, что это решение только Черчесова
  • РИА Новости

«Есть спортивная составляющая, по ней и нужно определять качества игрока. Футбол — это одно, а личная жизнь — другое. Никого не должно волновать, что происходит за забором твоего дома. Есть футболист, есть тренер, выше тренера есть люди, а выше этих людей есть ещё люди. При всём уважении к Станиславу Саламовичу я не думаю, что это только его решение. Конечно, я могу ошибаться, но это моё мнение», — цитирует Глушакова Sport24.

По его предположениям, ситуация обсуждалась в тренерском штабе и за его пределами, после чего было принято решение. При этом Глушаков считает, что невозможно определить, насколько оно повлияло на результат. Он также поделился мнением по поводу лишения Дзюбы капитанской повязки.

«Когда я буду главным тренером, тогда и буду думать над вот такими сложными ситуациями. И опять же: вдруг кто-то выше мне скажет, что нельзя давать капитанскую повязку тому или иному игроку. Это работа в структуре. Как бы то ни было, я не собираюсь хайповать на Дзюбе. Это его жизнь и судьба. Если бы СМИ не подогревали эту тему, то не было бы такого резонанса. Скажу так: просто так никто ничего не будет делать», — добавил Глушаков.

Дзюба не был вызван на ноябрьский сбор сборной России после появления в сети видео интимного характера со его участием.

Ранее Дзюба рассказал о разговоре с Черчесовым относительно своего невызова на ноябрьский сбор.

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