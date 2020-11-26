Дзюба: обсудили с Черчесовым нашу ситуацию и последние игры сборной

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Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба рассказал о разговоре с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым относительно своего невызова на ноябрьский сбор, а также о последних результатах команды.
Дзюба: обсудили с Черчесовым нашу ситуацию и последние игры сборной
  • РИА Новости

«Созвонились со Станиславом Саламовичем, обсудили нашу ситуацию и последние игры сборной. Он меня вдобавок ко всему ещё и пожурил по-отечески. Да и сам всё понимаю. Что касается сборной, то, мне кажется, нужно больше сосредоточиться на футболе и подготовке к мартовским играм и главному ближайшему турниру — Евро. Тренер правильно сказал: у нас есть задача, будем её решать. И сейчас всем нужно, наоборот, объединиться для решения этой задачи», — рассказал Дзюба RT.

Он отметил, что у них с Черчесовым были разные периоды во взаимоотношениях, но взаимное уважение присутствовало всегда.

«То же самое, уверен, и у других ребят. Да, сейчас непростой период, непростой сезон для всех, многих ребят не было в той же Сербии. Но есть время каждому подумать, исправить ситуацию. Вспомните, как мы готовились к ЧМ-2018 и что было потом», — добавил форвард.

Ранее в ЦСКА раскритиковали Черчесова за его высказывания об игроках сборной России.

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