В «Зените» рассказали о характере травмы Дзюбы

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Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба получил мышечное повреждение во время матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом».
В «Зените» рассказали о характере травмы Дзюбы
  • © РИА Новости / Джузеппе Маффиа

По словам представителя пресс-службы «Зенита», которые передаёт РИА Новости, форвард получил небольшое повреждение мышц и пройдёт дополнительное обследование, по итогам которого будет приниматься решение о его участии в следующей встрече — матче пятого тура Лиги чемпионов с бельгийским «Брюгге», запланированном на 2 декабря.

«Надеемся, характер травмы несерьёзный», — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Дзюба получил травму в матче с «Арсеналом».

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