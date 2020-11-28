В «Зените» рассказали о характере травмы Дзюбы
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По словам представителя пресс-службы «Зенита», которые передаёт РИА Новости, форвард получил небольшое повреждение мышц и пройдёт дополнительное обследование, по итогам которого будет приниматься решение о его участии в следующей встрече — матче пятого тура Лиги чемпионов с бельгийским «Брюгге», запланированном на 2 декабря.
«Надеемся, характер травмы несерьёзный», — добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Дзюба получил травму в матче с «Арсеналом».