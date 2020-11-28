В «Зените» рассказали о характере травмы Дзюбы

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба получил мышечное повреждение во время матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом».

По словам представителя пресс-службы «Зенита», которые передаёт РИА Новости, форвард получил небольшое повреждение мышц и пройдёт дополнительное обследование, по итогам которого будет приниматься решение о его участии в следующей встрече — матче пятого тура Лиги чемпионов с бельгийским «Брюгге», запланированном на 2 декабря.

«Надеемся, характер травмы несерьёзный», — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Дзюба получил травму в матче с «Арсеналом».