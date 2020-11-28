Ближайший соперник «Локомотива» по Лиге чемпионов забил восемь мячей в чемпионате Австрии

Австрийский «Зальцбург» забил восемь мячей в матче национального чемпионата с «Санкт-Пёльтеном».

Встреча завершилась со счётом 8:2 в пользу «Зальцбурга». По хет-трику в его составе оформили Доминик Собослаи и Секу Койта. Ещё по одному мячу забили Мергим Бериша и Карим Адейеми.

После этой победы «Зальцбург» укрепился на первом месте австрийской Бундеслиги.

«Зальцбург» является ближайшим соперником московского Локомотива по групповому этапу Лиги чемпионов. Встреча состоится 1 декабря на «РЖД Арене».

Ранее «Ахмат» и «Локомотив» сыграли вничью в чемпионате России.