Гендиректор «Тамбова» рассказала о финансовой ситуации в клубе

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова рассказала о ситуации с финансовыми трудностями клуба.

«Задолженности по зарплате — больше 140 млн рублей. Руководство клуба усилиями спортивного директора Павла Худякова, а также за счёт продажи Владимира Обухова в «Ростов» закрыло долги по зарплате за летние месяцы перед игроками и тренерами. Плюс налоги, плюс контрагенты, многие из которых, кстати, идут навстречу, дают скидки, рассрочки, отсрочки. Я выше говорила, мы же второй сезон домашние матчи, по сути, проводим на выезде. Нам каждый раз нужно организовать матч в другом регионе. За каждый шаг нужно платить. Есть ещё офис. Там тоже долги перед людьми, которым нужно кормить семьи. Поэтому ситуация реально тяжёлая и неприятная», — приводит слова Коноваловой «Спорт-Экспресс».

Она отметила, что видит один вариант выхода из сложившейся ситуации.

«Наиболее реальным вариантом является переезд клуба или объединение с какой-либо из команд. Это моё мнение. Но для меня очевидно, что в Тамбове футбольная команда РПЛ объективно не может существовать», — заявила гендиректор клуба.

Ранее сообщалось, что футболист «Тамбова» Килин раскритиковал руководство области за отсутствие поддержки клуба.