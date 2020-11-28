Московское «Динамо» победило «Амур» в матче КХЛ

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Московское «Динамо» одержало победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Московское «Динамо» победило «Амур» в матче КХЛ
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Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев льда.

Победу «Динамо» принёс дубль Ильи Шипова и шайба Оскара Линдберга.

«Амур» ответил голами Александра Полунина и Сергея Терещенко.

В других матчах игрового дня «Сочи» на своём льду взял верх над рижским «Динамо» (3:2), а «Витязь» по буллитам одержал победу над финским «Йокеритом» (4:3).

Ранее сообщалось, что «Автомобилист» потерпел пятое подряд поражение в КХЛ, уступив ЦСКА.

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