Московское «Динамо» победило «Амур» в матче КХЛ

Московское «Динамо» одержало победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев льда.

Победу «Динамо» принёс дубль Ильи Шипова и шайба Оскара Линдберга.

«Амур» ответил голами Александра Полунина и Сергея Терещенко.

В других матчах игрового дня «Сочи» на своём льду взял верх над рижским «Динамо» (3:2), а «Витязь» по буллитам одержал победу над финским «Йокеритом» (4:3).

Ранее сообщалось, что «Автомобилист» потерпел пятое подряд поражение в КХЛ, уступив ЦСКА.