«Автомобилист» потерпел пятое подряд поражение в КХЛ, уступив ЦСКА
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Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.
Победу ЦСКА принесли шайбы Максима Мамина, Павла Карнаухова, Антона Слепышева и Максима Шалунова, оформившего дубль.
«Автомобилист» ответил голом Павла Дацюка.
Таким образом, ЦСКА одержал вторую победу подряд, а «Автомобилист» проиграл в пятом матче подряд.
Ранее сообщалось, что СКА отыгрался с 0:2 и по буллитам победил «Салават Юлаев» в матче КХЛ.