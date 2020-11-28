«Автомобилист» потерпел пятое подряд поражение в КХЛ, уступив ЦСКА

Екатеринбургский «Автомобилист» потерпел поражение от московского ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.

Победу ЦСКА принесли шайбы Максима Мамина, Павла Карнаухова, Антона Слепышева и Максима Шалунова, оформившего дубль.

«Автомобилист» ответил голом Павла Дацюка.

Таким образом, ЦСКА одержал вторую победу подряд, а «Автомобилист» проиграл в пятом матче подряд.

Ранее сообщалось, что СКА отыгрался с 0:2 и по буллитам победил «Салават Юлаев» в матче КХЛ.