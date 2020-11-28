СКА отыгрался с 0:2 и по буллитам победил «Салават Юлаев» в матче КХЛ

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Петербургский СКА одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
СКА отыгрался с 0:2 и по буллитам победил «Салават Юлаев» в матче КХЛ
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Встреча, прошедшая в Уфе, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

«Салават Юлаев» дважды забил в первом периоде. Шайбы в активе Маркуса Гранлунда и Родиона Амирова.

СКА ответил шайбами Антона Бурдасова и Йоонаса Кемппайнена, отличившихся во втором и третьем периодах.

Овертайм не выявил сильнейшего, а в серии буллитов победную для СКА шайбу забросил Кирилл Марченко.

СКА одержал четвёртую победу подряд, тогда как «Салават Юлаев» проиграл впервые после трёх выигрышей подряд.

Ранее сообщалось, что «Куньлунь» прервал девятиматчевую серию поражений в КХЛ, обыграв «Сибирь».

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