«Куньлунь» прервал девятиматчевую серию поражений в КХЛ, обыграв «Сибирь»

Китайский «Куньлунь Ред Стар» одержал победу над новосибирской «Сибирью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в подмосковных Мытищах, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев льда.

Победу «Куньлуню» принесла шайба Льва Старикова, отличившегося в середине второго периода.

Для «Ред Стар» эта победа стала первой после серии из девяти поражений. «Сибирь», в свою очередь, не сумела продлить свою победную серию из четырёх матчей.

Ранее сообщалось, что «Металлург» отыгрался с 1:4 и победил «Нефтехимик» в матче КХЛ.