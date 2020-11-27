«Куньлунь» прервал девятиматчевую серию поражений в КХЛ, обыграв «Сибирь»

Короткая ссылка
Китайский «Куньлунь Ред Стар» одержал победу над новосибирской «Сибирью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Куньлунь» прервал девятиматчевую серию поражений в КХЛ, обыграв «Сибирь»
  • @khl
  • Twitter

Встреча, прошедшая в подмосковных Мытищах, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев льда.

Победу «Куньлуню» принесла шайба Льва Старикова, отличившегося в середине второго периода.

Для «Ред Стар» эта победа стала первой после серии из девяти поражений. «Сибирь», в свою очередь, не сумела продлить свою победную серию из четырёх матчей.

Ранее сообщалось, что «Металлург» отыгрался с 1:4 и победил «Нефтехимик» в матче КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить