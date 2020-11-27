«Металлург» отыгрался с 1:4 и победил «Нефтехимик» в матче КХЛ

Магнитогорский «Металлург» одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Магнитогорске, завершилась со счётом 6:4 в пользу хозяев льда.

«Нефтехимик» дважды забил в первом периоде. Шайбы в активе Либора Гудачека и Романа Абросимова. «Металлург» ответил шайбой Сергея Мозякина.

Во второй двадцатиминутке гости снова дважды подряд поразили ворота магнитогорской команды. По одной шайбе забросили Марат Хайруллин и Андрей Чивилёв.

Хозяева льда, проигрывая 1:4, восстановили паритет благодаря шайбам Тейлора Бека, Егора Яковлева и Андрея Нестрашила и одержали победу благодаря дублю Андрея Чибисова.

Таким образом, «Металлург» прервал серию из трёх поражений, а «Нефтехимик» проиграл во втором матче подряд.

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» одолело «Локомотив» в КХЛ, проигрывая 0:3 по ходу матча.