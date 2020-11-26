Московское «Динамо» одолело «Локомотив» в КХЛ, проигрывая 0:3 по ходу матча

Московское «Динамо» в овертайме одержало волевую победу над ярославским «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 4:3.

Во втором периоде в составе гостей отличились Артур Каюмов, Рушан Рафиков и Антон Ландер. Хозяева ответили в третьем периоде голами Оскара Линдберга, Дмитрия Кагарлицкого, Вадима Шипачёва, а победную для бело-голубых шайбу в овертайме забросил Михал Чайковски.

В следующем матче «Динамо» сыграет с хабаровским «Амуром», а «Локомотив» встретится с минским «Динамо».

Ранее сообщалось, что ЦСКА нанёс «Сочи» пятое поражение подряд в КХЛ.