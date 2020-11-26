ЦСКА нанёс «Сочи» пятое поражение подряд в КХЛ
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Встреча прошла в Сочи и завершилась в пользу гостей — 4:1.
В составе москвичей отличились Мэт Робинсон, Антон Слепышев, Егор Афанасьев и Максим Шалунов. У хозяев единственную шайбу забросил Сергей Шмелёв.
Для «Сочи» это поражение стало пятым подряд.
В следующем матче ЦСКА сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом», а «Сочи» встретится с рижским «Динамо».
Ранее сообщалось, что СКА обыграл «Северсталь» в КХЛ, уступая по ходу матча со счётом 0:2.