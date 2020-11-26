ЦСКА нанёс «Сочи» пятое поражение подряд в КХЛ

Короткая ссылка
Московский ЦСКА взял верх над «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ЦСКА нанёс «Сочи» пятое поражение подряд в КХЛ
  • globallookpress.com

Встреча прошла в Сочи и завершилась в пользу гостей — 4:1.

В составе москвичей отличились Мэт Робинсон, Антон Слепышев, Егор Афанасьев и Максим Шалунов. У хозяев единственную шайбу забросил Сергей Шмелёв.

Для «Сочи» это поражение стало пятым подряд.

В следующем матче ЦСКА сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом», а «Сочи» встретится с рижским «Динамо».

Ранее сообщалось, что СКА обыграл «Северсталь» в КХЛ, уступая по ходу матча со счётом 0:2.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить