Вирер выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ в Контиолахти

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Итальянка Доротея Вирер одержала победу в индивидуальной гонке на 15 км на первом этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.
Вирер выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ в Контиолахти
  • Reuters

Действующая обладательница Большого хрустального глобуса преодолела дистанцию за 44 минуты 0,9 секунды, не допустив ни одного промаха на четырёх огневых рубежах.

Второе место заняла немка Дениз Херманн. Тройку призёров замкнула шведка Юханна Скоттхейм.

Лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева, с двумя промахами занявшая 15-е место. Тамара Воронина стала 27-й, Евгения Павлова — 33-й, Лариса Куклина — 48-й, Ирина Казакевич — 52-й, а Анастасия Гореева — 56-й.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию гонки.

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