«Ливерпуль» упустил победу над «Брайтоном» в матче АПЛ

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«Ливерпуль» сыграл вничью с «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Ливерпуль» упустил победу над «Брайтоном» в матче АПЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Брайтоне, завершилась со счётом 1:1.

«Брайтон» мог забить первым, но на 20-й минуте пенальти не реализовал Ниль Мопе.

На 35-й минуте за «Ливерпуль» забил Мохамед Салах, но гол был отменён после просмотра VAR.

На 60-й минуте отличился Диогу Жота с передачи Салаха.

Садио Мане также забил на 84-й минуте, но взятие ворот было снова отменено после просмотра VAR.

Уже в компенсированное ко второму тайму время «Брайтон» сумел уйти от поражения благодаря пенальти, который реализовал Паскаль Гросс.

«Ливерпуль», набрав 21 очко, поднялся на первое место в турнирной таблице АПЛ. «Брайтон» с десятью очками — 16-й.

Ранее сообщалось, что в АПЛ отреагировали на возвращение болельщиков на трибуны.

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