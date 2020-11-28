«Ливерпуль» упустил победу над «Брайтоном» в матче АПЛ
- Reuters
Встреча, прошедшая в Брайтоне, завершилась со счётом 1:1.
«Брайтон» мог забить первым, но на 20-й минуте пенальти не реализовал Ниль Мопе.
На 35-й минуте за «Ливерпуль» забил Мохамед Салах, но гол был отменён после просмотра VAR.
На 60-й минуте отличился Диогу Жота с передачи Салаха.
Садио Мане также забил на 84-й минуте, но взятие ворот было снова отменено после просмотра VAR.
Уже в компенсированное ко второму тайму время «Брайтон» сумел уйти от поражения благодаря пенальти, который реализовал Паскаль Гросс.
«Ливерпуль», набрав 21 очко, поднялся на первое место в турнирной таблице АПЛ. «Брайтон» с десятью очками — 16-й.
Ранее сообщалось, что в АПЛ отреагировали на возвращение болельщиков на трибуны.