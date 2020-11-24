В АПЛ отреагировали на возвращение болельщиков на трибуны

Английская премьер-лига (АПЛ) отреагировала на решение властей допустить болельщиков на трибуны в количестве до 4 тыс. зрителей.

«Болельщиков очень не хватает на матчах АПЛ, поэтому мы рады заявлению премьер-министра страны о возвращении зрителей на трибуны впервые с марта, пускай и в небольших количествах. Наша цель по-прежнему заключается в том, чтобы сотрудничать с правительством для увеличения числа зрителей до более существенного уровня. Пока этого не будет сделано, многие болельщики не смогут посещать матчи, а наши клубы будут продолжать проводить поединки с финансовыми потерями. Мы с нетерпением ждём начала совместной с властями работы над следующими шагами», — гласит заявление, опубликованное на сайте АПЛ.

Ранее сообщалось, что в Англии вернут болельщиков на стадионы с 2 декабря.