В Англии вернут болельщиков на стадионы со 2 декабря

Короткая ссылка
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о снятии ограничений из-за коронавируса.
В Англии вернут болельщиков на стадионы со 2 декабря
  • © REUTERS/Catherine Ivill

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на слова Джонсона, в зонах наименьшего риска на спортивных мероприятиях на открытом воздухе смогут присутствовать до четырёх тысяч человек.

В регионах второго уровня риска стадионы смогут посещать не более двух тысяч человек. В зонах с высоких уровнем риска заражения посещение спортивных мероприятий по-прежнему будет оставаться под запретом.

Ожидается, что изменения затронут профессиональный спорт, а в частности — Английскую премьер-лигу (АПЛ).

Ранее сообщалось, что в UFC хотят вернуть зрителей на трибуны к бою Макгрегор — Порье.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить