В Англии вернут болельщиков на стадионы со 2 декабря

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о снятии ограничений из-за коронавируса.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на слова Джонсона, в зонах наименьшего риска на спортивных мероприятиях на открытом воздухе смогут присутствовать до четырёх тысяч человек.

В регионах второго уровня риска стадионы смогут посещать не более двух тысяч человек. В зонах с высоких уровнем риска заражения посещение спортивных мероприятий по-прежнему будет оставаться под запретом.

Ожидается, что изменения затронут профессиональный спорт, а в частности — Английскую премьер-лигу (АПЛ).

Ранее сообщалось, что в UFC хотят вернуть зрителей на трибуны к бою Макгрегор — Порье.