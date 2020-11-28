Семак о ничьей с «Арсеналом»: нужно забивать, чтобы выигрывать

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничейный исход матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом».

«Начали неплохо. Конечно, для того чтобы выигрывать, нужно забивать. Моментов было предостаточно, но с реализацией было сложнее. Пока поле держало, проще было комбинировать, когда поле поехало, было много борьбы — в том числе и с газоном. Старались победить, но, повторюсь, нужно забивать, чтобы выигрывать. Потеряли обидные два очка второй выездной матч подряд. Там судейство, здесь сами не забили», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

«Зенит» в Туле сыграл вничью 0:0 с «Арсеналом» и поднялся на первое место в турнирной таблице, набрав 32 очка.

Ранее сообщалось, что Дзюба получил травму в матче с «Арсеналом».