Представитель Шомуродова раскритиковал Трабукки после слов о переходе игрока в «Дженоа»

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Кахор Муминов, представитель агентства ProSport Management, которое ведёт дела узбекского нападающего Элдора Шомуродова, отреагировал на слова агента Марко Трабукки, назвавшего трансфер форварда из «Ростова» в «Дженоа» провалом для итальянского клуба.
Представитель Шомуродова раскритиковал Трабукки после слов о переходе игрока в «Дженоа»
  • РИА Новости

«Марко, наверное, неплохой менеджер, но он мало смотрит футбол и мало что там понимает. Выдаёт себя за знатока футбола, как, в общем-то, и за итальянца. Общается с уволенным экс-директором клуба и несёт этот бред», — цитирует Муминова Sport24.

По его словам, у игрока сейчас идёт процент адаптации, к тому же ему пришлось пропустить три недели из-за травмы. При этом агент отметил, что в дерби с «Сампдорией» Шомуродов соорудил первый гол и помог победить своей команде.

«В быту всё в порядке, учит итальянский. В целом всё идёт по плану. А Рома Ерёменко — прекрасный футболист (Ерёменко является клиентом Трабукки — RT.) и много помогал Элдору в «Ростове». Но голевых передач Шомуродову он, к сожалению, отдал только две», — добавил Муминов.

Ранее президент «Ростова» прокомментировал переход Шомуродова в «Дженоа».

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