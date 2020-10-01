Президент «Ростова» прокомментировал переход Шомуродова в «Дженоа»
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«После долгих переговоров нами было принято предложение от клуба «Дженоа». Уверен, что Элдора ждёт большое путешествие в европейском футболе. Его переход в наш клуб совпал с тем периодом, когда я стал президентом «Ростова», поэтому спустя годы могу сказать, что Элдор — умный, скромный и хороший человек, в том числе вне футбольного поля. Эти качества очень важны в современном мире, и я желаю ему оставаться таким же всегда. Мы не говорим Элдору: «Прощай». Убеждён, что он останется нашим другом и болельщиком «Ростова», — приводит слова Арутюнянца пресс-служба клуба.
25-летний Шомуродов играл за «Ростов» с 2017 года. В его активе 18 голов и 12 голевых передач в 91 матче за клуб из Ростова-на-Дону.
Ранее «Ростов» объявил о переходе Шомуродова в «Дженоа».