Глушаков рассказал о скандальном разводе с женой

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Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков, который на данный момент выступает за «Химки», рассказал о скандальном разводе с женой Дарьей.
Глушаков рассказал о скандальном разводе с женой
  • РИА Новости

«В моём случае была спланированная пиар-кампания. Уже неоднократно рассказывал про свою историю. С одной стороны, люди хотели заработать на моём контракте, а всё шло не по их плану. С другой — хотели заработать на моём разводе. Всё сошлось, включилась медийная артиллерия, и из меня сделали монстра в глазах общества. Хотя совсем недавно те же люди были готовы носить меня на руках», — цитирует Глушакова Sport24.

По его словам, разговоры и видеозаписи, которые были опубликованы в соцсетях, были специально направлены на то, чтобы опорочить его имя. Он подчеркнул, что во многих семьях бывают трудные моменты, ссоры и разногласия, но далеко не каждый хочет выставлять это напоказ.

«Никого же потом не волновало, как мы общались с Дарьей дальше. Вырвали из контекста, подшаманили и сделали из меня что-то страшное. В то же время бывшей жене обещали золотые горы. Мол, она у меня очень многое заберёт и будет в шоколаде», — добавил Глушаков.

Он отметил, что адвокат Дарьи до сих пор настраивает её против него, из-за чего иногда футболисту даже сложно встретиться со своими детьми.

Ранее Глушаков признался, что не понимает, почему главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не вызвал его в национальную команду на домашний чемпионат мира 2018 года.

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