Агент перуанского футболиста Акино опроверг слухи о переговорах со «Спартаком»

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Хорхе Арриола, агент перуанского полузащитника мексиканского «Леона» Педро Акино, прокомментировал информацию о переговорах московского «Спартака» со своим клиентом.
Агент перуанского футболиста Акино опроверг слухи о переговорах со «Спартаком»
  • Reuters

«Спартак» — потрясающий клуб, но мы с ними никак не контактировали. У нас контракт с «Леоном» до июня 2021 года», — цитирует Арриолу Sport24.

Акино выступает за «Леон» с 2018 года. В нынешнем сезоне чемпионата Мексики хавбек провёл 15 матчей и отметился одной результативной передачей.

Кроме того, он с 2016 года выступает за сборную Перу. На его счету 29 матчей, три гола и один результативный пас в составе национальной команды.

Ранее сообщалось, что «Химки» хотят выкупить Резиуана Мирзова у «Спартака».

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