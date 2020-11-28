Агент перуанского футболиста Акино опроверг слухи о переговорах со «Спартаком»

Хорхе Арриола, агент перуанского полузащитника мексиканского «Леона» Педро Акино, прокомментировал информацию о переговорах московского «Спартака» со своим клиентом.

«Спартак» — потрясающий клуб, но мы с ними никак не контактировали. У нас контракт с «Леоном» до июня 2021 года», — цитирует Арриолу Sport24.

Акино выступает за «Леон» с 2018 года. В нынешнем сезоне чемпионата Мексики хавбек провёл 15 матчей и отметился одной результативной передачей.

Кроме того, он с 2016 года выступает за сборную Перу. На его счету 29 матчей, три гола и один результативный пас в составе национальной команды.

Ранее сообщалось, что «Химки» хотят выкупить Резиуана Мирзова у «Спартака».