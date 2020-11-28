Гвардиола заявил, что «Манчестер Сити» не будет покупать игроков в январе

Короткая ссылка
Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что клуб не намерен приобретать футболистов в январе.
Гвардиола заявил, что «Манчестер Сити» не будет покупать игроков в январе
  • Reuters

«Приобретения в январе? Нет, абсолютно точно. У меня фантастическая команда, чтобы бороться за все титулы. Футболисты, которые играют хорошо, продолжат играть», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Сити».

«Манчестер Сити» после восьми проведённых матчей занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 12 очков.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» обыграл «Олимпиакос» и досрочно вышел в плей-офф ЛЧ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить