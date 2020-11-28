Гвардиола заявил, что «Манчестер Сити» не будет покупать игроков в январе

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что клуб не намерен приобретать футболистов в январе.

«Приобретения в январе? Нет, абсолютно точно. У меня фантастическая команда, чтобы бороться за все титулы. Футболисты, которые играют хорошо, продолжат играть», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Сити».

«Манчестер Сити» после восьми проведённых матчей занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 12 очков.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» обыграл «Олимпиакос» и досрочно вышел в плей-офф ЛЧ.