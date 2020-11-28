Гвардиола заявил, что «Манчестер Сити» не будет покупать игроков в январе
- Reuters
«Приобретения в январе? Нет, абсолютно точно. У меня фантастическая команда, чтобы бороться за все титулы. Футболисты, которые играют хорошо, продолжат играть», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Сити».
«Манчестер Сити» после восьми проведённых матчей занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 12 очков.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» обыграл «Олимпиакос» и досрочно вышел в плей-офф ЛЧ.