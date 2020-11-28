СМИ: «Спартак» начал переговоры о трансфере футболиста сборной Перу
- Reuters
Как сообщает ESPN Peru, стороны уже начали вести переговоры по поводу возможного перехода.
Акино выступает за «Леон» с 2018 года. В нынешнем сезоне чемпионата Мексики хавбек провёл 15 матчей и отметился одной результативной передачей.
Кроме того, он с 2016 года выступает за сборную Перу. На его счету 29 матчей, три гола и один результативный пас в составе национальной команды.
Ранее Денис Глушаков выразил сомнения, что «Спартак» сможет стать чемпионом РПЛ в текущем сезоне.