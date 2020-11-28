СМИ: «Спартак» начал переговоры о трансфере футболиста сборной Перу

Московский футбольный клуб «Спартак» интересуется перуанским полузащитником мексиканского «Леона» Педро Акино.

Как сообщает ESPN Peru, стороны уже начали вести переговоры по поводу возможного перехода.

Акино выступает за «Леон» с 2018 года. В нынешнем сезоне чемпионата Мексики хавбек провёл 15 матчей и отметился одной результативной передачей.

Кроме того, он с 2016 года выступает за сборную Перу. На его счету 29 матчей, три гола и один результативный пас в составе национальной команды.

Ранее Денис Глушаков выразил сомнения, что «Спартак» сможет стать чемпионом РПЛ в текущем сезоне.