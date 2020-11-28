Тайсон оказался более чем на 4 кг тяжелее Джонса перед боем в Лос-Анджелесе

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон и экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Рой Джонс прошли процедуру взвешивания перед боем в Лос-Анджелесе.

Как сообщает журналист BoxingScene Манук Акопян в своём Twitter, вес Тайсона составил 99,8 кг, тогда как Джонс оказался на 4,6 кг легче — 95,2 кг.

51-летний Джонс одержал 66 побед и потерпел девять поражений в 75 боях. В послужном списке 53-летнего Тайсона — 58 боёв, в которых он одержал 50 побед (44 — нокаутом) и потерпел шесть поражений. Ещё два поединка были признаны несостоявшимися.

Поединок пройдёт в ночь с 28 на 29 ноября.

Ранее сообщалось, что Дэвид Хэй считает Джонса фаворитом в бою с Тайсоном.