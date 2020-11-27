Навка открыла академию фигурного катания

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка сообщила об открытии академии фигурного катания.

«Спешу поделиться с вами моей маленькой гордостью и большой радостью! Долго думала, да или нет, взвешивала все за и против, слушала доводы и уговоры педагогов, родителей детей. И в итоге я решилась на такой ответственный шаг — взять под своё крыло эту группу и вместе с ними развивать её. Так и родилась академия фигурного катания для детей и их родителей «Наши надежды» для занятий профессиональным спортом», — написала Навка в своём Instagram.

Академия расположена в городе Красногорске Московской области.

Ранее сообщалось, что Норвегия внесла предложение о поднятии возрастного ценза в женском фигурном катании.