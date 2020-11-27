Гол Фернандеша «Истанбулу» признан лучшим на минувшей игровой неделе в ЛЧ
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
Португальский хавбек стал автором дубля в ворота турецкой команды, и лучшим из двух голов был признан первый мяч, забитый на седьмой минуте встречи.
На звание лучшего также претендовали голы форварда дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо в матче с бельгийским «Брюгге», хавбека испанской «Севильи» Ивана Ракитича в ворота российского «Краснодара», а также полузащитника амстердамского «Аякса» Райана Гравенберха в игре с датским «Мидтьюлландом».
Ранее сообщалось, что Душан Тадич был признан игроком недели в Лиге чемпионов.