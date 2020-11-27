Штырков: победа над Исмаиловым даст мне ещё одну единичку в графе «Победы»

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Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков поделился ожиданиями от поединка с соотечественником Магомедом Исмаиловым.
Штырков: победа над Исмаиловым даст мне ещё одну единичку в графе «Победы»
  • Боец промоушена RCC Иван Штырков / © Официальный Instagram-аккаунт Ивана Штыркова

«В моей жизни всё идёт своим чередом. Я тружусь и честно живу, а жизнь даёт мне возможности для самореализации. Победа над Исмаиловым даст мне ещё одну единичку в графе «Победы» в моём рекорде, ещё одну захватывающую историю и ещё одно жёсткое испытание», — цитирует ШтырковаLife.ru.

Следующий поединок Штырков проведёт 13 декабря, его соперником станет соотечественник Магомед Исмаилов.

Ранее боец Штырков заявил, что не считает себя звездой и не рассчитывает на контракт с UFC.

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