Штырков: победа над Исмаиловым даст мне ещё одну единичку в графе «Победы»

Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков поделился ожиданиями от поединка с соотечественником Магомедом Исмаиловым.

«В моей жизни всё идёт своим чередом. Я тружусь и честно живу, а жизнь даёт мне возможности для самореализации. Победа над Исмаиловым даст мне ещё одну единичку в графе «Победы» в моём рекорде, ещё одну захватывающую историю и ещё одно жёсткое испытание», — цитирует ШтырковаLife.ru.

Следующий поединок Штырков проведёт 13 декабря, его соперником станет соотечественник Магомед Исмаилов.

Ранее боец Штырков заявил, что не считает себя звездой и не рассчитывает на контракт с UFC.