Штырков: победа над Исмаиловым даст мне ещё одну единичку в графе «Победы»
- Боец промоушена RCC Иван Штырков / © Официальный Instagram-аккаунт Ивана Штыркова
«В моей жизни всё идёт своим чередом. Я тружусь и честно живу, а жизнь даёт мне возможности для самореализации. Победа над Исмаиловым даст мне ещё одну единичку в графе «Победы» в моём рекорде, ещё одну захватывающую историю и ещё одно жёсткое испытание», — цитирует ШтырковаLife.ru.
Следующий поединок Штырков проведёт 13 декабря, его соперником станет соотечественник Магомед Исмаилов.
Ранее боец Штырков заявил, что не считает себя звездой и не рассчитывает на контракт с UFC.