Экс-президент Эквадора Корреа: в Аргентине боготворят Марадону

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Бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа рассказал об отношении в Аргентине к легендарному футболисту Диего Марадоне.
Экс-президент Эквадора Корреа: в Аргентине боготворят Марадону
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«В Аргентине были и те, кто имел другое мнение, так ведь? Тот же Хорхе Ланата, этот псевдожурналист, который на самом деле просто бомбардир с микрофоном. Он оскорбил Диего Армандо, сказав: «Когда-то вы забивали для нас голы, а теперь нам за вас просто стыдно». Но подавляющее большинство аргентинского народа — а я прекрасно знаю Аргентину — не просто любит, а боготворит Диего Армандо. Там даже есть церковь в его честь!» — сказал Корреа в интервью RT.

По его мнению, если Марадона был легендой при жизни, то теперь значимость его личности возрастёт ещё сильнее.

«Легенда стала мифом. Понимаете, Диего Марадона — мифический персонаж для Аргентины и для большей части мира», — добавил Корреа.

Ранее экс-президент Эквадора рассказал о первой встрече с Марадоной.

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