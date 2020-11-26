«Авангард» одержал четвёртую победу подряд в КХЛ
- РИА Новости
Встреча прошла в Балашихе и завершилась в пользу хозяев — 4:2.
В составе «Авангарда» дубль оформил Корбан Найт, а также по разу отличились Рид Буше и Егор Чинахов. У гостей шайбы забросили Валентин Пьянов и Гинек Зогорна.
Для омской команды эта победа стала четвёртой подряд.
В следующем матче «Авангард» сыграет с пекинским «Куньлунь Ред Стар», а «Амур» встретится с московским «Динамо».
Ранее сообщалось, что «Трактор» в овертайме переиграл «Автомобилист» в матче КХЛ.