«Авангард» одержал четвёртую победу подряд в КХЛ

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Омский «Авангард» взял верх над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Авангард» одержал четвёртую победу подряд в КХЛ
  • РИА Новости

Встреча прошла в Балашихе и завершилась в пользу хозяев — 4:2.

В составе «Авангарда» дубль оформил Корбан Найт, а также по разу отличились Рид Буше и Егор Чинахов. У гостей шайбы забросили Валентин Пьянов и Гинек Зогорна.

Для омской команды эта победа стала четвёртой подряд.

В следующем матче «Авангард» сыграет с пекинским «Куньлунь Ред Стар», а «Амур» встретится с московским «Динамо».

Ранее сообщалось, что «Трактор» в овертайме переиграл «Автомобилист» в матче КХЛ.

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