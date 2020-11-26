«Авангард» одержал четвёртую победу подряд в КХЛ

Омский «Авангард» взял верх над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Балашихе и завершилась в пользу хозяев — 4:2.

В составе «Авангарда» дубль оформил Корбан Найт, а также по разу отличились Рид Буше и Егор Чинахов. У гостей шайбы забросили Валентин Пьянов и Гинек Зогорна.

Для омской команды эта победа стала четвёртой подряд.

В следующем матче «Авангард» сыграет с пекинским «Куньлунь Ред Стар», а «Амур» встретится с московским «Динамо».

Ранее сообщалось, что «Трактор» в овертайме переиграл «Автомобилист» в матче КХЛ.