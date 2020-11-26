«Трактор» в овертайме переиграл «Автомобилист» в матче КХЛ

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Челябинский «Трактор» в овертайме одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Трактор» в овертайме переиграл «Автомобилист» в матче КХЛ
  • РИА Новости

Встреча прошла в Челябинске и завершилась со счётом 4:3.

В составе хозяев в основное время отличились Лукаш Седлак, Томаш Гика, Понтус Оберг, а победную шайбу в овертайме забросил Сергей Калинин. У гостей голами отметились Алексей Макеев, Георгий Белоусов и Питер Холланд.

В следующем матче «Автомобилист» сыграет с ЦСКА, а «Трактор» встретится с местным «Нефтехимиком». 

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» по буллитам одолел «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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