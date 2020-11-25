«Ак Барс» по буллитам одолел «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ
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Основное время встречи, прошедшей в Магнитогорске, завершилось со счётом 2:2.
В составе хозяев отличились Сергей Мозякин и Максим Карпов. У казанцев шайбы забросили Найджел Доус и Михаил Глухов.
В серии буллитов точнее оказались игроки «Ак Барса» — победу гостям принёс Доус.
Для «Металлурга» это поражение стало третьим подряд.
Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» забросил шесть шайб в ворота «Нефтехимика» в матче КХЛ.