«Ак Барс» по буллитам одолел «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ

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Казанский «Ак Барс» в серии буллитов одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Ак Барс» по буллитам одолел «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ
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Основное время встречи, прошедшей в Магнитогорске, завершилось со счётом 2:2.

В составе хозяев отличились Сергей Мозякин и Максим Карпов. У казанцев шайбы забросили Найджел Доус и Михаил Глухов.

В серии буллитов точнее оказались игроки «Ак Барса» — победу гостям принёс Доус.

Для «Металлурга» это поражение стало третьим подряд.

Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» забросил шесть шайб в ворота «Нефтехимика» в матче КХЛ.

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