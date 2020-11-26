Экс-президент Эквадора рассказал о первой встрече с Марадоной

Бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа вспомнил о первой встрече с легендарным аргентинским футболистом Диего Марадоной.

«Это произошло при печальных обстоятельствах. Впервые я его увидел на прощальной церемонии с Нестором Киршнером. Потом мы с ним виделись и в 2013 году, и в 2014 году на чемпионате мира в Бразилии: он меня пригласил на свою программу. Мы с ним долго разговаривали о футболе», — сказал Корреа в интервью RT.

По его мнению, Марадона был не только лучшим игроком всех времён, но и вызывал много эмоций. Причём не только положительных, но и отрицательных.

«Но именно в этом и заключается его очарование, это и делает его легендой. Я его помню именно таким. Он всегда говорил правду, никогда не пытался всем угодить, всегда говорил то, что думал, делал то, что говорил, и называл вещи своими именами. Он был правдивым человеком, выдающейся личностью, великим человеком, вокруг которого бушевали немалые страсти», — добавил Корреа.

Ранее президент Эквадора прокомментировал новость о смерти Марадоны.