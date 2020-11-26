Президент Эквадора прокомментировал новость о смерти Марадоны

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Президент Эквадора Ленин Морено отреагировал на смерть легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.
Президент Эквадора прокомментировал новость о смерти Марадоны
  • Reuters

«Для меня он был лучшим игроком всех времён. Это трагедия мирового масштаба. Это большая потеря для всего мира, но для Аргентины это настоящая трагедия, потому что в Аргентине обожали Диего Армандо. А как иначе? Ведь он столько сделал для своей страны на ЧМ-86 в Мексике. Дело в том, что я не был на чемпионате мира, но был в Италии в 90-х, когда Марадона выступал за «Неаполь». Его там обожали (особенно на юге Италии) настолько, что, когда проходил матч Аргентина — Италия, многие итальянцы поддерживали Аргентину из-за десятого номера, из-за Диего Армандо. Поэтому это большая потеря для всего мира и для Аргентины», — сказал Морено в интервью RT.

Он также выразил соболезнования в связи со смертью легендарного игрока, отметив, что он сделал многое для своей страны.

«Вспомните, ведь в то время Аргентина пережила диктатуру, Мальвинскую войну 1982 года, а в 1986 году, когда дипломатические отношения с Великобританией ещё не были восстановлены, Аргентине нужно было играть матч с Англией. И она её обыграла 2:0. Вспомните, первый гол забил Диего Марадона отчасти головой, а отчасти рукой Бога, а второй гол — лучший в истории ЧМ. Диего сделал столько всего, что нам понадобилось бы десять программ, чтобы рассказать о его достижениях», — добавил Морено.

Ранее адвокат Марадоны раскритиковал врачей, которые должны были ухаживать за футболистом.

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