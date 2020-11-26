Экс-президент Эквадора прокомментировал новость о смерти Марадоны

Бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа отреагировал на смерть легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.

«Для меня он был лучшим игроком всех времён. Это трагедия мирового масштаба. Это большая потеря для всего мира, но для Аргентины это настоящая трагедия, потому что в Аргентине обожали Диего Армандо. А как иначе? Ведь он столько сделал для своей страны на ЧМ-86 в Мексике. Дело в том, что я не был на чемпионате мира, но был в Италии в 90-х, когда Марадона выступал за «Неаполь». Его там обожали (особенно на юге Италии) настолько, что, когда проходил матч Аргентина — Италия, многие итальянцы поддерживали Аргентину из-за десятого номера, из-за Диего Армандо. Поэтому это большая потеря для всего мира и для Аргентины», — сказал Корреа в интервью RT.

Он также выразил соболезнования в связи со смертью легендарного игрока, отметив, что он сделал многое для своей страны.

«Вспомните, ведь в то время Аргентина пережила диктатуру, Мальвинскую войну 1982 года, а в 1986 году, когда дипломатические отношения с Великобританией ещё не были восстановлены, Аргентине нужно было играть матч с Англией. И она её обыграла 2:0. Вспомните, первый гол забил Диего Марадона отчасти головой, а отчасти рукой Бога, а второй гол — лучший в истории ЧМ. Диего сделал столько всего, что нам понадобилось бы десять программ, чтобы рассказать о его достижениях», — добавил Корреа.

Ранее адвокат Марадоны раскритиковал врачей, которые должны были ухаживать за футболистом.