Васильев высказался о невключении Логинова в список главных фаворитов сезона по версии IBU

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал тот факт, что Международный союз биатлонистов (IBU) не включил россиянина Александра Логинова в список главных фаворитов сезона.
Васильев высказался о невключении Логинова в список главных фаворитов сезона по версии IBU
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Это дело федерации. Там вообще бы не хотели видеть россиян в качестве претендентов на какие-либо награды. Это их огромная проблема. Если Логинов нормально прошёл подготовительный период — так, как он планировал, — у него есть все шансы хорошо выступить в новом сезоне», — сказал Васильев в интервью RT.

Он отметил, что в спорте нереально заранее загадывать, кто какие места займёт. По его мнению, главная задача Логинова — абстрагироваться от внешних раздражителей, среди которых критика братьев Бё и Себастиана Самуэльссона.

«Логинову нужно спокойно готовиться к стартам. И конечно, не стоит ставить перед собой задачу выиграть общий зачёт КМ. Пройти ровно необходимо весь сезон, а это получается не у всех», — добавил Васильев.

Ранее Николай Круглов заявил, что очень сложно давать прогнозы по выступлению Логинова на КМ.

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