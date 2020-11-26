Васильев высказался о невключении Логинова в список главных фаворитов сезона по версии IBU

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал тот факт, что Международный союз биатлонистов (IBU) не включил россиянина Александра Логинова в список главных фаворитов сезона.

«Это дело федерации. Там вообще бы не хотели видеть россиян в качестве претендентов на какие-либо награды. Это их огромная проблема. Если Логинов нормально прошёл подготовительный период — так, как он планировал, — у него есть все шансы хорошо выступить в новом сезоне», — сказал Васильев в интервью RT.

Он отметил, что в спорте нереально заранее загадывать, кто какие места займёт. По его мнению, главная задача Логинова — абстрагироваться от внешних раздражителей, среди которых критика братьев Бё и Себастиана Самуэльссона.

«Логинову нужно спокойно готовиться к стартам. И конечно, не стоит ставить перед собой задачу выиграть общий зачёт КМ. Пройти ровно необходимо весь сезон, а это получается не у всех», — добавил Васильев.

Ранее Николай Круглов заявил, что очень сложно давать прогнозы по выступлению Логинова на КМ.