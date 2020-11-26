Круглов: очень сложно давать прогнозы по выступлению Логинова на КМ

Короткая ссылка
Серебряный призёр Олимпийских игр 2006 года, четырёхкратный чемпион мира Николай Круглов поделился ожиданиями от выступления российского биатлониста Александра Логинова в новом сезоне Кубка мира.
Круглов: очень сложно давать прогнозы по выступлению Логинова на КМ
  • РИА Новости

«Сейчас очень сложно давать какие-то прогнозы по выступлению Логинова, ведь новый сезон Кубка мира только начинается. Пока у нас не было возможности оценить готовность тех или иных спортсменов, в том числе главных соперников Александра из других стран — норвежцев, немцев и французов. Первый этап Кубка мира позволит сделать определённые выводы, а понять общую картину можно будет только к Новому году», — сказал Круглов в интервью RT.

Ранее Валерий Польховский рассказал о состоянии Логинова перед стартом сезона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить