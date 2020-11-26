Круглов: очень сложно давать прогнозы по выступлению Логинова на КМ

Серебряный призёр Олимпийских игр 2006 года, четырёхкратный чемпион мира Николай Круглов поделился ожиданиями от выступления российского биатлониста Александра Логинова в новом сезоне Кубка мира.

«Сейчас очень сложно давать какие-то прогнозы по выступлению Логинова, ведь новый сезон Кубка мира только начинается. Пока у нас не было возможности оценить готовность тех или иных спортсменов, в том числе главных соперников Александра из других стран — норвежцев, немцев и французов. Первый этап Кубка мира позволит сделать определённые выводы, а понять общую картину можно будет только к Новому году», — сказал Круглов в интервью RT.

Ранее Валерий Польховский рассказал о состоянии Логинова перед стартом сезона.