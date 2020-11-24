Польховский рассказал о состоянии Логинова перед стартом сезона

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский рассказал о подготовке к сезону лидера команды Александра Логинова.

По словам специалиста, значительную часть межсезонья спортсмен готовился самостоятельно и присоединился к остальным лишь перед выездом на сбор в Финляндию, где 28—29 ноября состоится первый этап Кубка мира.

«Саша выполняет работу со своими небольшими, будем говорить, изменениями. Это, в принципе, нормально. Биатлонист в составе сборной готовится к первым гонкам», — приводит слова Польховского «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что Максим Максимов назвал Антона Бабикова и Евгения Гараничева лучшими стрелками сборной России по биатлону.