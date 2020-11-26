Газзаев считает Марадону примером для всех спортсменов

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Бывший главный тренер сборной России по футболу, депутат Госдумы Валерий Газзаев прокомментировал смерть легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.
Газзаев считает Марадону примером для всех спортсменов
  • РИА Новости

«Марадона — один из лучших игроков мирового футбола, а может быть, даже и лучший игрок, потому что неслучайно его всё время сравнивали с Пеле, которого считали образцом, лучшим игроком мира. Он был и остаётся кумиром не только миллионов болельщиков, профессиональных футболистов, но и детей, которые занимаются в спортивных школах. Мастерство Марадоны, его величие в футболе — вот к чему надо стремиться всем профессиональным спортсменам», — приводит слова Газзаева РИА ФАН.

Марадона выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Он провёл 91 матч и забил 34 мяча в составе сборной Аргентины, вместе с которой выиграл чемпионат мира 1986 года.

С 2008 по 2010 год он возглавлял аргентинскую национальную команду.

Ранее сообщалось, что матчи 16-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Марадоне.

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