Адвокат не считает, что уровень РПЛ упал

Главный тренер нидерландского «Фейеноорда» Дик Адвокат высказал мнение о неудачных выступлениях российских клубов в еврокубках в нынешнем сезоне.

«Действительно, результаты не такие хорошие, но уровень чемпионата России не упал. Отмечу только, что стало больше молодых игроков. Возможно, это сказывается на результатах. Когда я работал в «Зените», у нас было хорошее сочетание русских игроков и иностранцев, которые давали качество. Но, думаю, доверие молодёжи со временем принесёт результаты», — приводит слова Адвоката «Спорт-Экспресс».

26 ноября «Фейеноорд» под руководством Адвоката сыграет в Москве с московским ЦСКА.

Ранее в ЦСКА раскритиковали Черчесова за его высказывания об игроках сборной России.