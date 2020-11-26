Адвокат не считает, что уровень РПЛ упал

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Главный тренер нидерландского «Фейеноорда» Дик Адвокат высказал мнение о неудачных выступлениях российских клубов в еврокубках в нынешнем сезоне.
Адвокат не считает, что уровень РПЛ упал
  • РИА Новости

«Действительно, результаты не такие хорошие, но уровень чемпионата России не упал. Отмечу только, что стало больше молодых игроков. Возможно, это сказывается на результатах. Когда я работал в «Зените», у нас было хорошее сочетание русских игроков и иностранцев, которые давали качество. Но, думаю, доверие молодёжи со временем принесёт результаты», — приводит слова Адвоката «Спорт-Экспресс».

26 ноября «Фейеноорд» под руководством Адвоката сыграет в Москве с московским ЦСКА.

Ранее в ЦСКА раскритиковали Черчесова за его высказывания об игроках сборной России.

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