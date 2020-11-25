Месси о смерти Марадоны: очень печальный день для всех аргентинцев и для футбола

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси отреагировал на смерть легендарного игрока Диего Марадоны.

«Очень печальный день для всех аргентинцев и для футбола. Он оставляет нас, но не уходит, потому что Диего вечен. Храню в памяти все прекрасные моменты, пережитые вместе с ним, и выражаю соболезнования семье Диего и его друзьям. Покойся с миром», — цитирует Месси Goal.com.

Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет после сердечного приступа.

Марадона выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Провёл 91 матч и забил 34 мяча в составе сборной Аргентины, вместе с которой выиграл чемпионат мира 1986 года.

С 2008 по 2010 год он возглавлял аргентинскую национальную команду.

Ранее президент Аргентины заявил, что Марадона поднял страну на вершину мира.