«Спартак» о смерти Марадоны: было честью играть против легенды

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Футбольный клуб «Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью на 61-м году жизни чемпиона мира Диего Марадоны.
«Спартак» о смерти Марадоны: было честью играть против легенды
  • Reuters

«Было честью играть против легенды», — написано в официальном Twitter-аккаунте клуба. 

К посту «Спартак» добавил фото аргентинца с ответного матча 1/8 финала Кубка европейских чемпионов — 1990/91 с «Наполи». Основное и дополнительное время встречи закончилось без забитых мячей, а в серии пенальти московская команда оказалась сильнее — 5:3.

Ранее команды, в которых играл Марадона, выразили соболезнования в связи с его смертью.  

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