«Спартак» о смерти Марадоны: было честью играть против легенды
- Reuters
«Было честью играть против легенды», — написано в официальном Twitter-аккаунте клуба.
К посту «Спартак» добавил фото аргентинца с ответного матча 1/8 финала Кубка европейских чемпионов — 1990/91 с «Наполи». Основное и дополнительное время встречи закончилось без забитых мячей, а в серии пенальти московская команда оказалась сильнее — 5:3.
Ранее команды, в которых играл Марадона, выразили соболезнования в связи с его смертью.
Диего Армандо Марадона.— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 25, 2020
Было честью играть против легенды.
RIP. pic.twitter.com/KRorTDYQUH