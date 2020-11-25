«Спартак» о смерти Марадоны: было честью играть против легенды

Футбольный клуб «Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью на 61-м году жизни чемпиона мира Диего Марадоны.

«Было честью играть против легенды», — написано в официальном Twitter-аккаунте клуба.

К посту «Спартак» добавил фото аргентинца с ответного матча 1/8 финала Кубка европейских чемпионов — 1990/91 с «Наполи». Основное и дополнительное время встречи закончилось без забитых мячей, а в серии пенальти московская команда оказалась сильнее — 5:3.

Ранее команды, в которых играл Марадона, выразили соболезнования в связи с его смертью.