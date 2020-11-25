Бывшие команды Марадоны выразили слова соболезнования в связи с его смертью

Бывшие клубы Диего Марадоны аргентинский «Бока Хуниорс» и итальянский «Наполи» выразили слова соболезнования в связи со смертью чемпиона мира.

«Навсегда. Прощай, Диего», — говорится в официальном аккаунте итальянского клуба в Twitter.

Per Sempre 💙

Ciao Diego pic.twitter.com/LzppqlBqLV — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 25, 2020

В свою очередь, в «Бока Хуниорс» написали о «вечной благодарности» чемпиону мира.

Ранее бывший защитник сборной СССР по футболу сравнил Марадону с Сальвадором Дали.