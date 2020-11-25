Бывшие команды Марадоны выразили слова соболезнования в связи с его смертью

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Бывшие клубы Диего Марадоны аргентинский «Бока Хуниорс» и итальянский «Наполи» выразили слова соболезнования в связи со смертью чемпиона мира.
Бывшие команды Марадоны выразили слова соболезнования в связи с его смертью
  • Reuters

«Навсегда. Прощай, Диего», — говорится в официальном аккаунте итальянского клуба в Twitter.

В свою очередь, в «Бока Хуниорс» написали о «вечной благодарности» чемпиону мира. 

Ранее бывший защитник сборной СССР по футболу сравнил Марадону с Сальвадором Дали.

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