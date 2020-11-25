Бывшие команды Марадоны выразили слова соболезнования в связи с его смертью
- Reuters
«Навсегда. Прощай, Диего», — говорится в официальном аккаунте итальянского клуба в Twitter.
Per Sempre 💙— Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 25, 2020
Ciao Diego pic.twitter.com/LzppqlBqLV
В свою очередь, в «Бока Хуниорс» написали о «вечной благодарности» чемпиону мира.
Eternas gracias. Eterno Diego. pic.twitter.com/SZVNOJnZ1j— Boca Jrs. Oficial (desde 🏡) (@BocaJrsOficial) November 25, 2020
Ранее бывший защитник сборной СССР по футболу сравнил Марадону с Сальвадором Дали.