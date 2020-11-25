СМИ назвали причину смерти Марадоны

Стала известна причина смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.

Как сообщает Clarin, 60-летний аргентинец ушёл из жизни в связи с остановкой сердца. В это время он находился в своём доме в Тигре в пригороде Буэнос-Айреса. Туда он переехал после операции, которую недавно перенёс.

Марадона выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Провёл 91 матч и забил 34 мяча в составе сборной Аргентины, вместе с которой выиграл чемпионат мира 1986 года.

С 2008 по 2010 год он возглавлял аргентинскую национальную команду.