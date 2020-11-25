Федун объяснил слабое выступление российских клубов в еврокубках финансовыми ограничениями

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун считает, что российские клубы не способны успешно выступать в еврокубках из-за финансовой ограниченности.

«Ответ на этот вопрос лежит в экономической плоскости. Десять лет назад четыре российских клуба входили в число ведущих клубов Европы по стоимости футболистов. В начале 2010-х годов «Спартак» был на 23-м месте с показателем около €165 млн. А теперь он находится на 70-м месте с трансферной стоимостью футболистов в €100 млн, но в рублях эти затраты выросли более чем в два раза. За последние десять лет ведущие европейские футбольные клубы, за исключением России и Турции, увеличили свои бюджеты от 200 до 350%. Турция сократила бюджет своих клубов из-за девальвации валюты на 30%, а Россия — почти на 50%», — цитирует Федуна «Коммерсантъ».

Федун считает, что главная проблема российского футбола заключается в отсутствии качественных легионеров.

«Невозможность купить квалифицированных игроков, цена даже на средних футболистов выросла в два-три раза, звёзды стоят как наш годовой бюджет. Вторая проблема — мы не видим отдачи от наших воспитанников. Лишь два российских игрока были проданы за более или менее достойные деньги в Европу — это Александр Головин и Алексей Миранчук», — добавил Федун.

Ранее Федун заявил, что врачи сборной России повели себя непрофессионально в ситуации с Соболевым.