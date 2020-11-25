Федун объяснил слабое выступление российских клубов в еврокубках финансовыми ограничениями

Короткая ссылка
Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун считает, что российские клубы не способны успешно выступать в еврокубках из-за финансовой ограниченности.
Федун объяснил слабое выступление российских клубов в еврокубках финансовыми ограничениями
  • © Dmitry Golubovich/Russian Look
  • globallookpress.com

«Ответ на этот вопрос лежит в экономической плоскости. Десять лет назад четыре российских клуба входили в число ведущих клубов Европы по стоимости футболистов. В начале 2010-х годов «Спартак» был на 23-м месте с показателем около €165 млн. А теперь он находится на 70-м месте с трансферной стоимостью футболистов в €100 млн, но в рублях эти затраты выросли более чем в два раза. За последние десять лет ведущие европейские футбольные клубы, за исключением России и Турции, увеличили свои бюджеты от 200 до 350%. Турция сократила бюджет своих клубов из-за девальвации валюты на 30%, а Россия — почти на 50%», — цитирует Федуна «Коммерсантъ».

Федун считает, что главная проблема российского футбола заключается в отсутствии качественных легионеров.

«Невозможность купить квалифицированных игроков, цена даже на средних футболистов выросла в два-три раза, звёзды стоят как наш годовой бюджет. Вторая проблема — мы не видим отдачи от наших воспитанников. Лишь два российских игрока были проданы за более или менее достойные деньги в Европу — это Александр Головин и Алексей Миранчук», — добавил Федун.

Ранее Федун заявил, что врачи сборной России повели себя непрофессионально в ситуации с Соболевым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить