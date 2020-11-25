Яндиев прокомментировал примирение с Харитоновым

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адам Яндиев объяснил своё видение ситуации с избиением бойца Bellator Сергея Харитонова.

«Мы все не без греха и совершаем ошибки. На то мы и люди. Встреча с Харитоновым расставила все точки в нашем конфликте, который длился не один месяц. Сергей признал свои ошибки, а я признал свои, мы принесли друг другу извинения! Моё мнение — это мужской поступок со стороны Сергея. Некоторые люди считают, что он продался, его запугали, подкупили и тому подобное. Кто-то перевёл произошедшее даже на межнациональный конфликт — это всё неправильно! Я никогда не отрицал своей вины по поводу того, что не сдержался и распустил руки. За это я отвечу. Наш конфликт — яркий пример поговорки «язык так мал, но сколько жизней он сломал»! Потому, друзья, следите за тем, что вы говорите, за своими действиями, думайте, прежде чем пускать кулаки в ход. В том, что я распустил руки, мне в этом оправдания нет. Раз этот сор вынесли на всеобщее обозрение, давайте все вместе остановим это, постараемся остановить ненависть к национальностям в том числе! Не распускайте рук, закон в нашей стране один, за это тоже придётся нести наказание», — написал Яндиев в Instagram.

13 ноября экс-боец UFC устроил потасовку с Сергеем Харитоновым, в результате которой боец Bellator оказался в больнице. Причиной конфликта стали финансовые взаимоотношения. 24 ноября Харитонов и Яндиев объявили о своём примирении.

Ранее Харитонов заявил, что не получал компенсации за потасовку с Яндиевым.