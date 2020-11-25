Харитонов заявил, что не получал компенсации за потасовку с Яндиевым

Российский боец Bellator Сергей Харитонов прокомментировал конфликт с бывшим бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адамом Яндиевым.

«Мне никто ничего не компенсировал. Я принял решение сейчас вот так себя повести. Я понимаю, что у Адама отличный коллектив вокруг, очень хорошо дружу с его братом. Я с уважением отношусь к его отцу. Много людей вокруг нас вместе переживают за эту историю. Я думаю, что мы будем общаться — и всё это забудется в любом случае. А компенсация — это мы разберёмся. Сами между собой разберёмся», — цитирует Харитонова сайт телеканала «Матч ТВ».

13 ноября между двумя бойцами произошла потасовка, в результате которой Харитонов оказался в больнице. 24 ноября на специальной пресс-конференции спортсмены объявили о своём примирении.

Ранее Валуев дал свою оценку примирению Харитонова и Яндиева.