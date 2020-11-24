Южный: по уровню игры Медведев мало кому уступает

Двукратный обладатель Кубка Дэвиса Михаил Южный высказал мнение о уровне своего соотечественника Даниила Медведева.

«Даня молодец, потрясающе провёл концовку года и обыграл лучших теннисистов мира. Он и в прошлом году хорошо играл, а в этом году подтвердил свой статус», — приводит слова Южного РИА Новости.

Он отметил, что не считает неожиданностью победу Медведева на Итоговом турнире ATP.

«По уровню игры Медведев мало кому уступает, если вообще уступает. Когда он сможет подвинуть кого-то из топ-3? Пока непонятно, когда начнутся турниры, очень большие непонятки с рейтингом, как его будут считать. В любом случае это только строчки, а по игре мы видим, что это прямо совсем близко, если уже не произошло», — добавил Южный.

Для 24-летнего Медведева победа на Итоговом турнире стала девятым титулом в карьере и вторым в нынешнем сезоне. Он стал вторым россиянином в истории после Николая Давыденко, которому удалось выиграть Итоговый турнир.

Ранее Марат Сафин рассказал, чего не хватает Медведеву, чтобы стать первой ракеткой мира.